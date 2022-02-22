https://ria.ru/20220222/pogoda-1774237943.html

Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник

Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник - РИА Новости, 22.02.2022

Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник

Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:55

2022-02-22T07:55

2022-02-22T07:55

общество

москва

погода

михаил леус

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго- западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.

https://ria.ru/20220220/vesna-1773945979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, москва, погода, михаил леус, россия