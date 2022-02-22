https://ria.ru/20220222/pogoda-1774237943.html
Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник
Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник - РИА Новости, 22.02.2022
Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник
Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:55
2022-02-22T07:55
2022-02-22T07:55
общество
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погода
михаил леус
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго- западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.
https://ria.ru/20220220/vesna-1773945979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода, михаил леус, россия
Дожди, мокрый снег и до +5 ожидается в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается дождь, мокрый снег и до плюс пяти градусов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная погода, дожди местами с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха составит до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. В Москве максимальная температура плюс 3-5 градуса, по области от 1 до плюс 6",- сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго- западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.
Опубликовано: Никита Стома