Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково
© РИА НовостиПервые подснежники в Москве
© РИА Новости
Первые подснежники в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково в ЗАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Вестников весны" заметили на проталинках в районе Фили-Давыдково в ЗАО. Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них - подснежник белоснежный. Этот вид не занесен в Красную книгу, но встречается нечасто. Поэтому относиться к этим цветам нужно бережно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обычно подснежники расцветают в конце марта - начале апреля. Эти растения легко переносят перепады температуры воздуха, однако цветут всего несколько недель.
"Но есть и хорошая новость: подснежник - многолетнее растение. Заметив его однажды, запомните место и возвращайтесь на него в следующем году - возможно, вам вновь удастся полюбоваться этими первоцветами", - посоветовали в комплексе городского хозяйства столицы.
Опубликовано: Алёна Пава