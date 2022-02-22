Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково

"Вестников весны" заметили на проталинках в районе Фили-Давыдково в ЗАО. Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них - подснежник белоснежный. Этот вид не занесен в Красную книгу, но встречается нечасто. Поэтому относиться к этим цветам нужно бережно", - говорится в сообщении.