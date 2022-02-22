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Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково
Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 22.02.2022
Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково
Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково в ЗАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:19
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково в ЗАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что обычно подснежники расцветают в конце марта - начале апреля. Эти растения легко переносят перепады температуры воздуха, однако цветут всего несколько недель.
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Алёна Пава
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городское хозяйство москвы, общество, москва
20:19 22.02.2022
 

Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково

© РИА НовостиПервые подснежники в Москве
Первые подснежники в Москве
© РИА Новости
Первые подснежники в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первые подснежники расцвели в Москве в районе Фили-Давыдково в ЗАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Вестников весны" заметили на проталинках в районе Фили-Давыдково в ЗАО. Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них - подснежник белоснежный. Этот вид не занесен в Красную книгу, но встречается нечасто. Поэтому относиться к этим цветам нужно бережно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обычно подснежники расцветают в конце марта - начале апреля. Эти растения легко переносят перепады температуры воздуха, однако цветут всего несколько недель.
"Но есть и хорошая новость: подснежник - многолетнее растение. Заметив его однажды, запомните место и возвращайтесь на него в следующем году - возможно, вам вновь удастся полюбоваться этими первоцветами", - посоветовали в комплексе городского хозяйства столицы.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
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