https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774275669.html
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках - РИА Новости, 22.02.2022
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках
Банк России представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:12
2022-02-22T11:12
2022-02-22T12:29
экономика
россия
сша
владимир путин
джо байден
донбасс
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Банк России представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках.Теперь они до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать курсы валют на эту же дату."В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.Ранее курс доллара поднялся до отметки в 80,75 рубля, евро — 91,25 рубля.Колебания на валютных и финансовых рынках вызваны геополитической напряженностью. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Президент США Джо Байден заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и Америки, и пообещал ввести в действие новые санкции.
https://ria.ru/20220222/neft-1774226489.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, владимир путин, джо байден, донбасс, центральный банк рф (цб рф)
11:12 22.02.2022 (обновлено: 12:29 22.02.2022)
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках
ЦБ объявил о мерах поддержки финансового сектора на фоне волатильности на рынках