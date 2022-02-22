https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774275669.html

ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках

ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках - РИА Новости, 22.02.2022

ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне волатильности на рынках

Банк России представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:12

2022-02-22T11:12

2022-02-22T12:29

экономика

россия

сша

владимир путин

джо байден

донбасс

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Банк России представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках.Теперь они до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать курсы валют на эту же дату."В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.Ранее курс доллара поднялся до отметки в 80,75 рубля, евро — 91,25 рубля.Колебания на валютных и финансовых рынках вызваны геополитической напряженностью. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Президент США Джо Байден заявил, что это представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для национальной безопасности и Америки, и пообещал ввести в действие новые санкции.

https://ria.ru/20220222/neft-1774226489.html

https://ria.ru/20220222/gaz-1774262336.html

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сша

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания

экономика, россия, сша, владимир путин, джо байден, донбасс, центральный банк рф (цб рф)