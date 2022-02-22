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Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов

Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов - РИА Новости, 22.02.2022

Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:46

2022-02-22T07:46

2022-02-22T07:46

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признание днр и лнр в россии

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов.По его словам, в соответствии с подписанными сегодня соглашениями между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР, и на основании обращений республик функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооруженные силы Российской Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии