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Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов - РИА Новости, 22.02.2022
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:46
2022-02-22T07:46
2022-02-22T07:46
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признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов.По его словам, в соответствии с подписанными сегодня соглашениями между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР, и на основании обращений республик функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооруженные силы Российской Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов
Постпред при ООН Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов