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Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов - РИА Новости, 22.02.2022
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:46
2022-02-22T07:46
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
оон
василий небензя
украина
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов.По его словам, в соответствии с подписанными сегодня соглашениями между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР, и на основании обращений республик функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооруженные силы Российской Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, василий небензя, украина, признание днр и лнр в россии
07:46 22.02.2022
 
Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов

Постпред при ООН Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов.

"Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто кроме вас не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия", - сказал Небензя.

По его словам, в соответствии с подписанными сегодня соглашениями между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР, и на основании обращений республик функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооруженные силы Российской Федерации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:11
Небензя обвинил коллег по СБ ООН в желании "похоронить" Минские соглашения
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНВасилий НебензяУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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