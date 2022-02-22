Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой" о формате по Донбассу
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинская делегация в контактной группе по Донбассу проведет консультации с действующим председателем ОБСЕ и странами "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) о дальнейшем формате переговоров по урегулированию в регионе, сообщила пресс-служба делегации во вторник.
"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами "нормандской четверки" относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова