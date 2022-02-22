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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774285981.html
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой" - РИА Новости, 22.02.2022
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"
Украинская делегация в контактной группе по Донбассу проведет консультации с действующим председателем ОБСЕ и странами "нормандской четверки" (Германия, РФ,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:50
2022-02-22T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
луганская народная республика
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинская делегация в контактной группе по Донбассу проведет консультации с действующим председателем ОБСЕ и странами "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) о дальнейшем формате переговоров по урегулированию в регионе, сообщила пресс-служба делегации во вторник."В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами "нормандской четверки" относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774277308.html
https://ria.ru/20220222/gruziya-1774257840.html
ростовская область
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2022
Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:50 22.02.2022
 
Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой"

Киев намерен провести переговоры с ОБСЕ и "нормандской четверкой" о формате по Донбассу

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинская делегация в контактной группе по Донбассу проведет консультации с действующим председателем ОБСЕ и странами "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) о дальнейшем формате переговоров по урегулированию в регионе, сообщила пресс-служба делегации во вторник.
"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами "нормандской четверки" относительно дальнейшего формата переговорного процесса", - говорится в сообщении.
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Грузии рекомендовал сотрудникам посольства в Киеве вывезти свои семьи
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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