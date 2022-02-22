https://ria.ru/20220222/pensiya-1774213511.html

Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году

Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году - РИА Новости, 22.02.2022

Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году

Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:15

2022-02-22T04:15

2022-02-22T10:22

общество

россия

андрей гиринский

пенсия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Хотя индексация по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.Кроме того, в текущем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные листы, добавил эксперт.

https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, россия, андрей гиринский, пенсия