04:15 22.02.2022 (обновлено: 10:22 22.02.2022)
Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году
Экономист Гиринский: в 2022 году вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", — заявил Гиринский.
Хотя индексация по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.
Кроме того, в текущем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные листы, добавил эксперт.
15 февраля, 01:15Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
Опубликовано: Никита Брыкин