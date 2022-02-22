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Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году
Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году - РИА Новости, 22.02.2022
Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году
Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:15
2022-02-22T10:22
общество
россия
андрей гиринский
пенсия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Хотя индексация по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.Кроме того, в текущем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные листы, добавил эксперт.
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общество, россия, андрей гиринский, пенсия
04:15 22.02.2022 (обновлено: 10:22 22.02.2022)
 
Работающим пенсионерам рассказали, что их ждет в 2022 году

Экономист Гиринский: в 2022 году вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", — заявил Гиринский.

Хотя индексация по инфляции касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.
Кроме того, в текущем году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные листы, добавил эксперт.
Информационный стенд в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 01:15
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ОбществоРоссияАндрей ГиринскийПенсия
 
 
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