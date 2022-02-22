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Путин назвал появление ядерного оружия на Украине стратегической угрозой

Путин назвал появление ядерного оружия на Украине стратегической угрозой - РИА Новости, 22.02.2022

Путин назвал появление ядерного оружия на Украине стратегической угрозой

Даже появление на Украине тактического ядерного оружия для России - стратегическая угроза, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:41

2022-02-22T19:41

2022-02-22T20:05

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Даже появление на Украине тактического ядерного оружия для России - стратегическая угроза, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин."Украина ещё с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы. Там есть все, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять",- сообщил Путин.По его словам, им не хватает только системы обогащения урана, но это не серьёзная проблема, она легко решается."Там не хватает только одного, не хватает только системы обогащения урана. Но это вопрос техники, это вообще для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто",- сообщил Путин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины в Будапеште (Венгрия).Согласно меморандуму, РФ, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – ныне Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774317949.html

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774440324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, ядерное оружие, в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс