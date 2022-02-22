05:46 22.02.2022 (обновлено: 09:53 22.02.2022)
Постпред США при ООН ответила на вопрос о поставках ядерного оружия Киеву
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон не планирует поставок ядерного оружия Киеву
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США и страны НАТО не собираются поставлять Украине ядерное оружие, заявила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН.
"Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет", — сказала она.
На днях президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, призвал к переговорам участников Будапештского меморандума. Если по их итогам не будет гарантий безопасности для Киева, заявил он, это поставит под сомнения все решения 1994 года. Это означает, что отказ Украины от ядерного оружия может быть пересмотрен.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что эти слова — не пустая бравада: Украине будет проще, чем некоторым другим государствам, обзавестись тактическим ядерным оружием, особенно при технологической поддержке из-за рубежа. Россия не может не реагировать на эту реальную опасность, подчеркнул Путин.
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Опубликовано: Никита Брыкин