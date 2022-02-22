02:19 22.02.2022 (обновлено: 04:58 22.02.2022)
Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ
Законопроекты договоров с ДНР и ЛНР: границы республик будут охранять совместно с Россией
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документы опубликованы на сайте базы законопроектов Госдумы.
"Охрана государственной границы Луганской Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", - говорится в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР.
Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.
Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.
Опубликовано: Григорий Ивашкин