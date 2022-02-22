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Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ
Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ - РИА Новости, 22.02.2022
Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ
Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:19
2022-02-22T04:58
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документы опубликованы на сайте базы законопроектов Госдумы.Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.
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Григорий Ивашкин
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, признание днр и лнр в россии
02:19 22.02.2022 (обновлено: 04:58 22.02.2022)
 
Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ

Законопроекты договоров с ДНР и ЛНР: границы республик будут охранять совместно с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документы опубликованы на сайте базы законопроектов Госдумы.
"Охрана государственной границы Луганской Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу отдельное соглашение", - говорится в статье 3 договора о сотрудничестве с ЛНР.
Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.
Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.
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19 февраля, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
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