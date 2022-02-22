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Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ

Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ - РИА Новости, 22.02.2022

Договоры с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ

Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:19

2022-02-22T02:19

2022-02-22T04:58

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, законопроект об этом направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документы опубликованы на сайте базы законопроектов Госдумы.Аналогичный текст есть и в договоре по ДНР.Добавляется, что проекты договоров РФ с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, РФ будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, признание днр и лнр в россии