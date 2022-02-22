https://ria.ru/20220222/ogranicheniya-1774214163.html

Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов

Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов - РИА Новости, 22.02.2022

Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:01

2022-02-22T02:01

2022-02-22T02:01

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова дипломата приводятся в аккаунте посольства РФ в Facebook."Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", - говорится в заявлении Антонова.

https://ria.ru/20220222/konsultatsii-1774211723.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, анатолий антонов, сша, россия