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https://ria.ru/20220222/ogranicheniya-1774214163.html
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов - РИА Новости, 22.02.2022
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:01
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в мире
анатолий антонов
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова дипломата приводятся в аккаунте посольства РФ в Facebook."Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", - говорится в заявлении Антонова.
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Григорий Ивашкин
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в мире, анатолий антонов, сша, россия
02:01 22.02.2022
 
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов

Антонов: предложение России к США обнулить ограничения против дипломатов остается в силе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова дипломата приводятся в аккаунте посольства РФ в Facebook.
"Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", - говорится в заявлении Антонова.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:39
Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреАнатолий АнтоновСШАРоссия
 
 
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