https://ria.ru/20220222/ogranicheniya-1774214163.html
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов - РИА Новости, 22.02.2022
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:01
2022-02-22T02:01
2022-02-22T02:01
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предложение РФ к США обнулить все введенные против дипломатов обеих стран ограничения остается в силе. Слова дипломата приводятся в аккаунте посольства РФ в Facebook."Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", - говорится в заявлении Антонова.
https://ria.ru/20220222/konsultatsii-1774211723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий антонов, сша, россия
Антонов рассказал о предложениях к США по ограничениям против дипломатов
Антонов: предложение России к США обнулить ограничения против дипломатов остается в силе