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ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские силовики за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе с применением запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:23

2022-02-22T09:23

2022-02-22T09:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе с применением запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... н.п. Стыла: выпущено 25 мин калибром 120 мм..., н.п. Александровка: выпущено 4 мины калибром 82 мм..., н.п. Старомихайловка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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