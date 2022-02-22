В ДНР заявили об обстреле силовиками Васильевки

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле силовиками Васильевки
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.
Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.
"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.
Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.
К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.
Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.
Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.
Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.
Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.
Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.
Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.
Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.