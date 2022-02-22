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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/obstrel-1774235178.html
В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием
В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпустив 28 снарядов, запрещенных Минскими соглашения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:22
2022-02-22T07:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
владимир зеленский
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпустив 28 снарядов, запрещенных Минскими соглашения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 06:01 по населенному пункту Ленинское выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика
07:22 22.02.2022 (обновлено: 07:41 22.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками населенного пункта запрещенным оружием

© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету Джавелин во время учений - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпустив 28 снарядов, запрещенных Минскими соглашения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что в 06:01 по населенному пункту Ленинское выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЛуганская Народная Республика
 
 
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