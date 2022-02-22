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В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием

В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили об обстреле ВСУ населенного пункта запрещенным оружием

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпустив 28 снарядов, запрещенных Минскими соглашения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:22

2022-02-22T07:22

2022-02-22T07:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир зеленский

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР, выпустив 28 снарядов, запрещенных Минскими соглашения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 06:01 по населенному пункту Ленинское выпущено 16 снарядов калибром 122 миллиметра, 12 мин калибром 120 миллиметров.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика