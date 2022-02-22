https://ria.ru/20220222/numerologiya-1774288074.html
Астролог рассказала, что можно и нельзя делать 22.02.2022
Астролог рассказала, что можно и нельзя делать 22.02.2022 - РИА Новости, 22.02.2022
Астролог рассказала, что можно и нельзя делать 22.02.2022
Считается, что в зеркальные даты можно ожидать судьбоносных посланий от Вселенной, которые либо принесут удачу в определенные сферы жизни, либо наоборот —... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:33
2022-02-22T13:33
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Считается, что в зеркальные даты можно ожидать судьбоносных посланий от Вселенной, которые либо принесут удачу в определенные сферы жизни, либо наоборот — оттолкнут ее. Нумеролог, таролог, астролог Екатерина Морозова рассказала РИА Новости, что можно и нельзя делать 22.02.2022, а также чего в принципе ожидать от этой красивой даты. По словам нумеролога, эта дата — уникальна."22.02.2022 — одинаково читается с обеих сторон и несет особую мощную энергию, — отмечает Екатерина Морозова. — Подобные совпадения случаются очень редко. Например, в текущем тысячелетии насчитывается всего 60 таких дней". Специалист советует в этот вторник составить планы на будущий месяц или даже на год вперед, а также поставить цели и спрогнозировать возможные препятствия на пути к их достижению.А вот что категорически не стоит делать — так это ссориться, конфликтовать и громко выяснять отношения.Специалист рекомендует отбросить уныние, зависть, злобу и другие разрушающие чувства и ровно в 22:00 загадать желание. Для этого понадобится зажечь свечу.Она также отметила, что 22.02.2022 со многими будут происходить кармические события, которые способны кардинально изменить жизнь. "Доверяйте своей интуиции — в этот день вас будут посещать нужные мысли и идеи. А судьба будет благоволить в решении вопросов, которые долгое время беспокоили", — уверена нумеролог.
https://ria.ru/20200728/1574798842.html
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РИА Новости
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, общество
Астролог рассказала, что можно и нельзя делать 22.02.2022
Астролог рассказала, что можно и нельзя делать в уникальную зеркальную дату из шести двоек
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Считается, что в зеркальные даты можно ожидать судьбоносных посланий от Вселенной, которые либо принесут удачу в определенные сферы жизни, либо наоборот — оттолкнут ее. Нумеролог, таролог, астролог Екатерина Морозова рассказала РИА Новости, что можно и нельзя делать 22.02.2022, а также чего в принципе ожидать от этой красивой даты.
По словам нумеролога, эта дата — уникальна.
"22.02.2022 — одинаково читается с обеих сторон и несет особую мощную энергию, — отмечает Екатерина Морозова. — Подобные совпадения случаются очень редко. Например, в текущем тысячелетии насчитывается всего 60 таких дней".
Специалист советует в этот вторник составить планы на будущий месяц или даже на год вперед, а также поставить цели и спрогнозировать возможные препятствия на пути к их достижению.
"Обратите внимание на самого близкого человека — на себя. Сделайте что-то приятное лично вам — сходите в спортзал, в кино или на спа-процедуры. Постарайтесь провести день в дружелюбной атмосфере, где будет царить взаимопонимание. Оптимально — с близкими вам людьми. А еще попробуйте наладить отношения с теми, с кем давно пребываете в ссоре или случайно потеряли связь", — советует Екатерина Морозова.
А вот что категорически не стоит делать — так это ссориться, конфликтовать и громко выяснять отношения.
"Именно в зеркальную дату ваши слова, эмоции и поступки будут возвращаться к вам, подобно зеркалу отражаться на вас или ваших близких", — предупреждает нумеролог.
Специалист рекомендует отбросить уныние, зависть, злобу и другие разрушающие чувства и ровно в 22:00 загадать желание. Для этого понадобится зажечь свечу.
"Глядя на ее пламя загадайте желание. При правильном настрое оно обязательно сбудется", — уверена Екатерина Морозова.
Она также отметила, что 22.02.2022 со многими будут происходить кармические события, которые способны кардинально изменить жизнь. "Доверяйте своей интуиции — в этот день вас будут посещать нужные мысли и идеи. А судьба будет благоволить в решении вопросов, которые долгое время беспокоили", — уверена нумеролог.