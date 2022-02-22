https://ria.ru/20220222/nato-1774340996.html

НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу, заявил Рау

НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу, заявил Рау - РИА Новости, 22.02.2022

НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу, заявил Рау

НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу, заявил предатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:11

2022-02-22T14:11

2022-02-22T14:11

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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йенс столтенберг

збигнев рау

россия

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу, заявил предатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау."Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к той новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую Генеральный секретарь называет новой нормальностью", - сказал Рау журналистам после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Этот процесс только начинается и тяжело говорить об окончательных результатах. Новые результаты, в то же время, точно должны быть усилением сдерживания восточного фланга НАТО", - добавил он.Отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос постоянного присутствия американских военных на восточном фланге НАТО, Рау заявил, что "на это нужно рассчитывать"."Трудно говорить о деталях, но было бы ошибкой исключение такого решения", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/valensa-1774327058.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774193971.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, польша, йенс столтенберг, збигнев рау, россия