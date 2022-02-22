НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу, заявил Рау
Глава МИД Польши Рау: НАТО начинает адаптироваться к решениям России по Донбассу
© ТАСС/POOL
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу, заявил предатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.
"Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к той новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую Генеральный секретарь называет новой нормальностью", - сказал Рау журналистам после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Этот процесс только начинается и тяжело говорить об окончательных результатах. Новые результаты, в то же время, точно должны быть усилением сдерживания восточного фланга НАТО", - добавил он.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос постоянного присутствия американских военных на восточном фланге НАТО, Рау заявил, что "на это нужно рассчитывать".
"Трудно говорить о деталях, но было бы ошибкой исключение такого решения", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева