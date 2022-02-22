https://ria.ru/20220222/muftiy-1774373434.html

Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР

Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР

Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:55

2022-02-22T15:55

2022-02-22T15:58

религия

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

пушкино

волоколамск

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им всестороннюю поддержку, сообщил РИА Новости глава ДУМ МО Рушан Аббясов."Сегодня в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Представители нашего ДУМ МО довели до них нашу готовность поддержать их", - сказал он.По словам муфтия, беженцы будут размещены преимущественно в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино."Во всех этих городах действуют мусульманские центры. Они окажут беженцам всю необходимую помощь. В первую очередь, это касается детей. После каникул им предстоит пойти в школы и детские сады", - заключил Аббясов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/mechet-1774274265.html

https://ria.ru/20220221/musulmane-1774112480.html

пушкино

волоколамск

россия

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, пушкино, волоколамск, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия