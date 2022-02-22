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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220222/muftiy-1774373434.html
Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР
Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР
Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:55
2022-02-22T15:58
религия
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
пушкино
волоколамск
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им всестороннюю поддержку, сообщил РИА Новости глава ДУМ МО Рушан Аббясов."Сегодня в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Представители нашего ДУМ МО довели до них нашу готовность поддержать их", - сказал он.По словам муфтия, беженцы будут размещены преимущественно в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино."Во всех этих городах действуют мусульманские центры. Они окажут беженцам всю необходимую помощь. В первую очередь, это касается детей. После каникул им предстоит пойти в школы и детские сады", - заключил Аббясов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/mechet-1774274265.html
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владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, пушкино, волоколамск, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия
15:55 22.02.2022 (обновлено: 15:58 22.02.2022)
 

Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им всестороннюю поддержку, сообщил РИА Новости глава ДУМ МО Рушан Аббясов.
"Сегодня в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Представители нашего ДУМ МО довели до них нашу готовность поддержать их", - сказал он.
По словам муфтия, беженцы будут размещены преимущественно в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино.
"Во всех этих городах действуют мусульманские центры. Они окажут беженцам всю необходимую помощь. В первую очередь, это касается детей. После каникул им предстоит пойти в школы и детские сады", - заключил Аббясов.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:08Религия
Депутата не стали лишать полномочий после происшествия у мечети в Москве
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:02Религия
Российские мусульмане окажут помощь беженцам из ДНР
Опубликовано: Никита Бизин
 
РелигияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинПушкиноВолоколамскРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРелигия
 
 
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