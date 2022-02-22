15:55 22.02.2022 (обновлено: 15:58 22.02.2022)
Мусульманские организации Подмосковья помогут беженцам из ДНР
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) в составе волонтеров Подмосковья встретили первый поезд с беженцами из Донбасса и окажут им всестороннюю поддержку, сообщил РИА Новости глава ДУМ МО Рушан Аббясов.
"Во всех этих городах действуют мусульманские центры. Они окажут беженцам всю необходимую помощь. В первую очередь, это касается детей. После каникул им предстоит пойти в школы и детские сады", - заключил Аббясов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Бизин