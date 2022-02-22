https://ria.ru/20220222/moskva-1774380729.html
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице - РИА Новости, 22.02.2022
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице
Около 300 бригад специалистов "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды из-за таяния снега в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:09
2022-02-22T16:09
2022-02-22T16:09
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 300 бригад специалистов "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды из-за таяния снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что во вторник в столице плюс 2-4 градуса, дождь. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду."К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. В подготовке к активному таянию снега задействованы дорожные службы, ГБУ "Гормост", ГУП "Мосводосток", другие городские предприятия. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
https://ria.ru/20220222/blagoustroystvo-1774376821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток