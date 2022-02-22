https://ria.ru/20220222/moskva-1774380729.html

Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице

Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице - РИА Новости, 22.02.2022

Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды в столице

Около 300 бригад специалистов "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды из-за таяния снега в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:09

2022-02-22T16:09

2022-02-22T16:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 300 бригад специалистов "Мосводостока" готовы устранять возможные временные скопления воды из-за таяния снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что во вторник в столице плюс 2-4 градуса, дождь. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду."К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Городские службы продолжают работы по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. В подготовке к активному таянию снега задействованы дорожные службы, ГБУ "Гормост", ГУП "Мосводосток", другие городские предприятия. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://ria.ru/20220222/blagoustroystvo-1774376821.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, мосводосток