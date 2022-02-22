https://ria.ru/20220222/moshenniki-1774206503.html
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:15
2022-02-22T04:15
2022-02-22T04:15
технологии
алексей сизов
мошенничество
россия
общество
инфосистемы джет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Потенциальной жертвой телефонных аферистов может стать и преподаватель университета, и работник супермаркета, и пенсионер, и студент. Пострадавшие от злоумышленников люди нередко жалуются на то, что их "загипнотизировали", что они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы денег неизвестным лицам. Такие истории свидетельствуют об использовании некоторыми жуликами методов нейролингвистического программирования. По его мнению специалиста, злоумышленники, которые обманывают людей по телефону, и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, уверен он."Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — порекомендовал эксперт.
https://ria.ru/20220221/moshennichestvo-1773993243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0563d21ead6bd76632394a7d35180eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алексей сизов, мошенничество, россия, общество, инфосистемы джет
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
Эксперт Сизов: жулики используют нейролингвистическое программирование для обмана россиян
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Потенциальной жертвой телефонных аферистов может стать и преподаватель университета, и работник супермаркета, и пенсионер, и студент. Пострадавшие от злоумышленников люди нередко жалуются на то, что их "загипнотизировали", что они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы денег неизвестным лицам. Такие истории свидетельствуют об использовании некоторыми жуликами методов нейролингвистического программирования. По его мнению специалиста, злоумышленники, которые обманывают людей по телефону, и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.
"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая "туманность", — объяснил Сизов.
Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, уверен он.
"Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — порекомендовал эксперт.
Опубликовано: Никита Брыкин