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Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян
Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:15
2022-02-22T04:15
технологии
алексей сизов
мошенничество
россия
общество
инфосистемы джет
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Потенциальной жертвой телефонных аферистов может стать и преподаватель университета, и работник супермаркета, и пенсионер, и студент. Пострадавшие от злоумышленников люди нередко жалуются на то, что их "загипнотизировали", что они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы денег неизвестным лицам. Такие истории свидетельствуют об использовании некоторыми жуликами методов нейролингвистического программирования. По его мнению специалиста, злоумышленники, которые обманывают людей по телефону, и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, уверен он."Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — порекомендовал эксперт.
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технологии, алексей сизов, мошенничество, россия, общество, инфосистемы джет
04:15 22.02.2022
 
Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян

Эксперт Сизов: жулики используют нейролингвистическое программирование для обмана россиян

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Потенциальной жертвой телефонных аферистов может стать и преподаватель университета, и работник супермаркета, и пенсионер, и студент. Пострадавшие от злоумышленников люди нередко жалуются на то, что их "загипнотизировали", что они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы денег неизвестным лицам. Такие истории свидетельствуют об использовании некоторыми жуликами методов нейролингвистического программирования. По его мнению специалиста, злоумышленники, которые обманывают людей по телефону, и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.

"Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая "туманность", — объяснил Сизов.

Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, уверен он.
"Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — порекомендовал эксперт.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:54
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ТехнологииАлексей СизовМошенничествоРоссияОбществоИнфосистемы Джет
 
 
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