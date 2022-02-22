https://ria.ru/20220222/moshenniki-1774206503.html

Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян

Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт рассказал, как мошенники "гипнотизируют" россиян

Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:15

2022-02-22T04:15

2022-02-22T04:15

технологии

алексей сизов

мошенничество

россия

общество

инфосистемы джет

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники иногда используют нечто вроде "гипноза", утверждают жертвы обмана. Что это за методы и как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Потенциальной жертвой телефонных аферистов может стать и преподаватель университета, и работник супермаркета, и пенсионер, и студент. Пострадавшие от злоумышленников люди нередко жалуются на то, что их "загипнотизировали", что они действовали "как в тумане" и не понимают, как могли перевести крупные суммы денег неизвестным лицам. Такие истории свидетельствуют об использовании некоторыми жуликами методов нейролингвистического программирования. По его мнению специалиста, злоумышленники, которые обманывают людей по телефону, и уличные гадалки, навязывающие свои услуги прохожим, применяют похожие технологии.Лучший способ защиты от телефонных мошенников — прекращение разговора и самостоятельная проверка информации, уверен он."Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам", — порекомендовал эксперт.

https://ria.ru/20220221/moshennichestvo-1773993243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

технологии, алексей сизов, мошенничество, россия, общество, инфосистемы джет