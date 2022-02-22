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Туризм
https://ria.ru/20220222/mishustin-1774278504.html
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса - РИА Новости, 22.02.2022
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:19
2022-02-22T19:19
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 миллиарда рублей."Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Уточняется, что финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство также определит максимальный размер субсидии."С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", — поясняет кабмин.Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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Лана Баева
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф
19:19 22.02.2022
 
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса

Кабмин России расширил меры господдержки предпринимательских инициатив в сфере туризма

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 миллиарда рублей.
"Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Уточняется, что финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство также определит максимальный размер субсидии.
"С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", — поясняет кабмин.
Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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