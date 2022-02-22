https://ria.ru/20220222/mishustin-1774278504.html

Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса

Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса - РИА Новости, 22.02.2022

Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:19

2022-02-22T19:19

2022-02-22T19:19

туризм

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 миллиарда рублей."Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Уточняется, что финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство также определит максимальный размер субсидии."С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", — поясняет кабмин.Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф