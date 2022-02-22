https://ria.ru/20220222/mishustin-1774278504.html
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса - РИА Новости, 22.02.2022
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:19
2022-02-22T19:19
2022-02-22T19:19
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_f85d564a79bbd43b64a7c58d65913032.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 миллиарда рублей."Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.Уточняется, что финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство также определит максимальный размер субсидии."С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", — поясняет кабмин.Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749837402_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_8f315d4f0b82e92c3254678dbc61ef8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф
Власти выделят 12,9 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса
Кабмин России расширил меры господдержки предпринимательских инициатив в сфере туризма
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение мер господдержки общественно-предпринимательских инициатив в сфере туризма, сообщает кабмин. На ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 миллиарда рублей.
"Теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Уточняется, что финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведет Ростуризм. Ведомство также определит максимальный размер субсидии.
"С помощью господдержки предприниматели смогут в том числе закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды", — поясняет кабмин.
Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".