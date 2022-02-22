Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе
Постпред США при ООН: называть войска России в Донбассе миротворцами — "нонсенс"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПостоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс".
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Он объявил, что введет российские войска в эти регионы. Он называет их миротворцами. Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.
Она призвала международное сообщество не оставаться в стороне от ситуации, сложившейся после российского признания Донецкой и Луганской народных республик, а дать понять, что "нападение на Украину - это посягательство на суверенитет каждого члена ООН, покушение на устав организации".
"Мы продолжаем считать, что стол переговоров - это единственное место, где ответственные страны разрешают свои противоречия. Это единственное место для сохранения мира", - сказала она.
Опубликовано: Никита Стома