Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/mirotvortsy-1774229947.html
Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе
Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:10
2022-02-22T06:10
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
линда томас-гринфилд
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс".Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Она призвала международное сообщество не оставаться в стороне от ситуации, сложившейся после российского признания Донецкой и Луганской народных республик, а дать понять, что "нападение на Украину - это посягательство на суверенитет каждого члена ООН, покушение на устав организации"."Мы продолжаем считать, что стол переговоров - это единственное место, где ответственные страны разрешают свои противоречия. Это единственное место для сохранения мира", - сказала она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_952:234:2895:1691_1920x0_80_0_0_acfa248bac858c76c4de053f33ec7b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, линда томас-гринфилд, оон, вашингтон, признание днр и лнр в россии
06:10 22.02.2022
 
Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе

Постпред США при ООН: называть войска России в Донбассе миротворцами — "нонсенс"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПостоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс".
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Он объявил, что введет российские войска в эти регионы. Он называет их миротворцами. Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле", - сказала Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.
Она призвала международное сообщество не оставаться в стороне от ситуации, сложившейся после российского признания Донецкой и Луганской народных республик, а дать понять, что "нападение на Украину - это посягательство на суверенитет каждого члена ООН, покушение на устав организации".
"Мы продолжаем считать, что стол переговоров - это единственное место, где ответственные страны разрешают свои противоречия. Это единственное место для сохранения мира", - сказала она.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассЛинда Томас-ГринфилдООНВашингтонПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала