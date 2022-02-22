https://ria.ru/20220222/mirotvortsy-1774229947.html

Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе

Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:10

2022-02-22T06:10

2022-02-22T06:10

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донецкая народная республика

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россия

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линда томас-гринфилд

оон

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это "нонсенс".Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Она призвала международное сообщество не оставаться в стороне от ситуации, сложившейся после российского признания Донецкой и Луганской народных республик, а дать понять, что "нападение на Украину - это посягательство на суверенитет каждого члена ООН, покушение на устав организации"."Мы продолжаем считать, что стол переговоров - это единственное место, где ответственные страны разрешают свои противоречия. Это единственное место для сохранения мира", - сказала она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Никита Стома

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