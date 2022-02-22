https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774367120.html
Медведев напомнил об опасности нелегальной миграции
Медведев напомнил об опасности нелегальной миграции - РИА Новости, 22.02.2022
Медведев напомнил об опасности нелегальной миграции
Нелегальная миграция представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения преступников, экстремистов, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:36
2022-02-22T15:36
2022-02-22T15:36
россия
дмитрий медведев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1cee263f57af0d7ce4be3253dbf6a7bd.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нелегальная миграция представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения преступников, экстремистов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все это представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения в страну преступников, экстремистов, ну и распространения опасных болезней. В данном случае я имею ввиду не только коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Кроме того, формируется нелегальный рынок труда, добавил он.Медведев также отметил, что даже законопослушные граждане иногда вынуждены пользоваться услугами теневых посредников, так как не могут иначе преодолеть излишние административные барьеры."В сферу такой криминальной активности вовлечены коррумпированные представители органов государственной власти, и подобные преграды зачастую создаются намеренно", - заявил он.Медведев также напомнил об ответственности регионов и муниципальных органов за эти процессы."Как мы и договаривались, я хотел бы, чтобы одно из заседаний мы посвятили тому, чтобы позвать наших коллег губернаторов, и пусть они отчитаются, как они работают, ну и наверное, глав муниципальных образований", - сказал он.Медведев отметил, что есть хорошие практики, а есть "и ситуации, когда ничего не делается, и в результате черт-те что происходит в регионе".Говоря о заключении фиктивных браков в целях ускоренного получения регистрации, гражданства, Медведев отметил, что в мире сформирована довольно серьезная система защиты от таких преступлений."Пока в этой сфере наше законодательство абсолютно либеральное, в отличие от драконовского законодательства, которое действует в целом ряде стран, которые мы считаем достаточно современными и развитыми, типа Соединенных Штатов, европейских стран некоторых и так далее. Надо и нам в этом направлении развиваться", - сказал он.
https://ria.ru/20220222/medvedev-1774365813.html
https://ria.ru/20220222/migratsiya-1774359850.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_7d0dd9ff8e8470eac337668476a6ac7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, сша
Медведев напомнил об опасности нелегальной миграции
Медведев заявил, что нелегальная миграция несет серьезную угрозу безопасности страны
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нелегальная миграция представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения преступников, экстремистов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все это представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения в страну преступников, экстремистов, ну и распространения опасных болезней. В данном случае я имею ввиду не только коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ
по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Кроме того, формируется нелегальный рынок труда, добавил он.
Медведев также отметил, что даже законопослушные граждане иногда вынуждены пользоваться услугами теневых посредников, так как не могут иначе преодолеть излишние административные барьеры.
"В сферу такой криминальной активности вовлечены коррумпированные представители органов государственной власти, и подобные преграды зачастую создаются намеренно", - заявил он.
Медведев
также напомнил об ответственности регионов и муниципальных органов за эти процессы.
"Как мы и договаривались, я хотел бы, чтобы одно из заседаний мы посвятили тому, чтобы позвать наших коллег губернаторов, и пусть они отчитаются, как они работают, ну и наверное, глав муниципальных образований", - сказал он.
Медведев отметил, что есть хорошие практики, а есть "и ситуации, когда ничего не делается, и в результате черт-те что происходит в регионе".
Говоря о заключении фиктивных браков в целях ускоренного получения регистрации, гражданства, Медведев отметил, что в мире сформирована довольно серьезная система защиты от таких преступлений.
"Пока в этой сфере наше законодательство абсолютно либеральное, в отличие от драконовского законодательства, которое действует в целом ряде стран, которые мы считаем достаточно современными и развитыми, типа Соединенных Штатов, европейских стран некоторых и так далее. Надо и нам в этом направлении развиваться", - сказал он.