13:09 22.02.2022 (обновлено: 15:14 22.02.2022)
В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны
МИД: Киев вместо достижения согласия развязал гражданскую войну против населения Донбасса
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в заявлении МИД РФ.
"Киев вместо достижения политическим путем согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути – гражданскую войну", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева