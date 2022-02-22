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В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны
В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны
Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:09
2022-02-22T15:14
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в заявлении МИД РФ."Киев вместо достижения политическим путем согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути – гражданскую войну", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774357234.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин, признание днр и лнр в россии
13:09 22.02.2022 (обновлено: 15:14 22.02.2022)
 
В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны

МИД: Киев вместо достижения согласия развязал гражданскую войну против населения Донбасса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в заявлении МИД РФ.
"Киев вместо достижения политическим путем согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути – гражданскую войну", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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