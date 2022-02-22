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В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны

В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД обвинили Киев в развязывании гражданской войны

Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:09

2022-02-22T13:09

2022-02-22T15:14

в мире

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти в Киеве вместо того, чтобы достичь согласия с населением Донбасса, развязали против них военную операцию, а по сути - гражданскую войну, говорится в заявлении МИД РФ."Киев вместо достижения политическим путем согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути – гражданскую войну", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/zelenskiy-1774357234.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин, признание днр и лнр в россии