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Meta и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении"
Meta и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении" - РИА Новости, 22.02.2022
Meta и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении"
Иностранные компании Meta (владелец Facebook) и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении": Meta направила заявление о регистрации личного кабинета... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:24
2022-02-22T16:32
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Иностранные компании Meta (владелец Facebook) и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении": Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства, а Zoom зарегистрировала его, сообщил Роскомнадзор."Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора", - говорится в сообщении. Кроме того, Zoom сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории РФ.С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. В середине февраля стало известно, что документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
https://ria.ru/20220207/facebook-1771470927.html
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Мадина Моргоева
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
15:24 22.02.2022 (обновлено: 16:32 22.02.2022)
 
Meta и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении"

Meta направила заявку на регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Иностранные компании Meta (владелец Facebook) и Zoom начали выполнять российский закон о "приземлении": Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства, а Zoom зарегистрировала его, сообщил Роскомнадзор.
"Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом № 236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора", - говорится в сообщении. Кроме того, Zoom сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории РФ.
Логотипы компаний Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:43Наука
В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. В середине февраля стало известно, что документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
Кадр из сериала Корона
10 февраля, 00:38Культура
HBO снимет сериал о Facebook со звездой "Короны" в одной из главных ролей
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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