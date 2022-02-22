https://ria.ru/20220222/medpomosch-1774354009.html

Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме

Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме - РИА Новости, 22.02.2022

Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:51

2022-02-22T14:51

2022-02-22T14:51

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране."По мере улучшения эпидемиологической ситуации надо возвращать плановую помощь в полном объеме", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он попросил руководителей субъектов РФ о том, чтобы региональные системы здравоохранения были готовы к любому сценарию. Мишустин напомнил, что обязательным остается тестирование граждан на коронавирус – это нужно для своевременной помощи заболевшим.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирусы