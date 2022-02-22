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Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме - РИА Новости, 22.02.2022
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:51
2022-02-22T14:51
2022-02-22T14:51
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране."По мере улучшения эпидемиологической ситуации надо возвращать плановую помощь в полном объеме", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он попросил руководителей субъектов РФ о том, чтобы региональные системы здравоохранения были готовы к любому сценарию. Мишустин напомнил, что обязательным остается тестирование граждан на коронавирус – это нужно для своевременной помощи заболевшим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме
Премьер Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме