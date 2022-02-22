Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/medpomosch-1774354009.html
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме - РИА Новости, 22.02.2022
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:51
2022-02-22T14:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране."По мере улучшения эпидемиологической ситуации надо возвращать плановую помощь в полном объеме", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он попросил руководителей субъектов РФ о том, чтобы региональные системы здравоохранения были готовы к любому сценарию. Мишустин напомнил, что обязательным остается тестирование граждан на коронавирус – это нужно для своевременной помощи заболевшим.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f06588e3edae30130007c3e682ede552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирусы
14:51 22.02.2022
 
Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме

Премьер Мишустин призвал возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости возвращать плановую медицинскую помощь в полном объеме по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
"По мере улучшения эпидемиологической ситуации надо возвращать плановую помощь в полном объеме", - сказал Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Он попросил руководителей субъектов РФ о том, чтобы региональные системы здравоохранения были готовы к любому сценарию. Мишустин напомнил, что обязательным остается тестирование граждан на коронавирус – это нужно для своевременной помощи заболевшим.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииМихаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала