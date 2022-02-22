Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220222/meditsina-1774343508.html
Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями
Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями - РИА Новости, 22.02.2022
Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями
Право на лечение в стационаре с родителями необходимо предоставлять детям не до четырех, а до семи лет, считает председатель законодательного собрания... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:18
2022-02-22T14:18
ростовская область
общество
здоровье - общество
ростовская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fe8ec8321712567efb06d7ad735c245.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Право на лечение в стационаре с родителями необходимо предоставлять детям не до четырех, а до семи лет, считает председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.Соответствующее предложение депутаты регионального парламента во вторник направили федеральным коллегам в виде поправок к проекту федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий одному из родителей или законному представителю ребенка-инвалида бесплатно находиться с ним в стационаре с предоставлением питания и спального места вне зависимости от возраста ребенка. Сейчас это разрешено только для детей до четырех лет. Эта инициатива была представлена на федеральном уровне парламентом Ростовской области и ростовским отделением организации родителей детей-инвалидов."Депутаты донского парламента считают необходимым внести еще одну инициативу. Предлагается предоставить право находиться рядом с ребенком всем родителям детей младше семи лет, которые лечатся в стационаре, независимо от того, есть у ребенка инвалидность или нет", - сказал Ищенко журналистам. На сегодняшний день такое право есть у родителей ребенка до четырех лет.При этом, по мнению депутатов Ростовской области, не все дети могут в раннем возрасте себя обслуживать. Кроме того, ребенок, которому и так тяжело из-за болезни, испытывает тяжелую психологическую травму, временно пребывая среди чужих людей, без родителей.
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086017.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333378_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_770f2999c1ce42bbfb0d1dbbbbd64652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, ростовская область, госдума рф
14:18 22.02.2022
 
Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями

Ростовские депутаты предложили разрешить детям до семи лет лечиться с родителями

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ребенок в больнице
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Право на лечение в стационаре с родителями необходимо предоставлять детям не до четырех, а до семи лет, считает председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Соответствующее предложение депутаты регионального парламента во вторник направили федеральным коллегам в виде поправок к проекту федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий одному из родителей или законному представителю ребенка-инвалида бесплатно находиться с ним в стационаре с предоставлением питания и спального места вне зависимости от возраста ребенка. Сейчас это разрешено только для детей до четырех лет. Эта инициатива была представлена на федеральном уровне парламентом Ростовской области и ростовским отделением организации родителей детей-инвалидов.
"Депутаты донского парламента считают необходимым внести еще одну инициативу. Предлагается предоставить право находиться рядом с ребенком всем родителям детей младше семи лет, которые лечатся в стационаре, независимо от того, есть у ребенка инвалидность или нет", - сказал Ищенко журналистам. На сегодняшний день такое право есть у родителей ребенка до четырех лет.
При этом, по мнению депутатов Ростовской области, не все дети могут в раннем возрасте себя обслуживать. Кроме того, ребенок, которому и так тяжело из-за болезни, испытывает тяжелую психологическую травму, временно пребывая среди чужих людей, без родителей.
Врач-педиатр возле палаты в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:19Распространение коронавируса
В Москве отметили снижение заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Ростовская областьОбществоЗдоровье - ОбществоРостовская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала