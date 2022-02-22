https://ria.ru/20220222/meditsina-1774343508.html

Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями

Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями - РИА Новости, 22.02.2022

Детям до семи лет могут разрешить лечиться с родителями

Право на лечение в стационаре с родителями необходимо предоставлять детям не до четырех, а до семи лет, считает председатель законодательного собрания... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:18

2022-02-22T14:18

2022-02-22T14:18

ростовская область

общество

здоровье - общество

ростовская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fe8ec8321712567efb06d7ad735c245.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Право на лечение в стационаре с родителями необходимо предоставлять детям не до четырех, а до семи лет, считает председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.Соответствующее предложение депутаты регионального парламента во вторник направили федеральным коллегам в виде поправок к проекту федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий одному из родителей или законному представителю ребенка-инвалида бесплатно находиться с ним в стационаре с предоставлением питания и спального места вне зависимости от возраста ребенка. Сейчас это разрешено только для детей до четырех лет. Эта инициатива была представлена на федеральном уровне парламентом Ростовской области и ростовским отделением организации родителей детей-инвалидов."Депутаты донского парламента считают необходимым внести еще одну инициативу. Предлагается предоставить право находиться рядом с ребенком всем родителям детей младше семи лет, которые лечатся в стационаре, независимо от того, есть у ребенка инвалидность или нет", - сказал Ищенко журналистам. На сегодняшний день такое право есть у родителей ребенка до четырех лет.При этом, по мнению депутатов Ростовской области, не все дети могут в раннем возрасте себя обслуживать. Кроме того, ребенок, которому и так тяжело из-за болезни, испытывает тяжелую психологическую травму, временно пребывая среди чужих людей, без родителей.

https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086017.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, ростовская область, госдума рф