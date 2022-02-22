https://ria.ru/20220222/mechet-1774274265.html

Депутата не стали лишать полномочий после происшествия у мечети в Москве

Депутата не стали лишать полномочий после происшествия у мечети в Москве - РИА Новости, 22.02.2022

Депутата не стали лишать полномочий после происшествия у мечети в Москве

Полномочия главы муниципального округа Мещанский в Москве, муниципального депутата Александра Закускина не стали прекращать досрочно после происшествия у... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:08

2022-02-22T11:08

2022-02-22T11:08

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полномочия главы муниципального округа Мещанский в Москве, муниципального депутата Александра Закускина не стали прекращать досрочно после происшествия у мечети, сообщил РИА Новости депутат совета депутатов муниципального округа Юрий Рейнхиммель.Ранее Рейнхиммель говорил агентству, что вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Закускина будет рассмотрен 21 февраля."Да, обсуждение этого вопроса завершено. Господин Закускин отказался написать заявление на добровольный уход в отставку, поэтому он не удален в отставку, его полномочия не прекращены досрочно", - сказал Рейнхиммель.Ранее сообщалось, что Закускин распылил 10 февраля перцовый баллончик на 68-летнюю Салиму Юсупхаджиеву, торгующую колбасой у мечети на проспекте Мира, после пререканий про незаконность торговли. У женщины зафиксирован ожог глаз.

https://ria.ru/20220214/deputat-1772659225.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

политика, религия