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https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406336.html
Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире
Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире - РИА Новости, 22.02.2022
Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинский народ и украинские власти сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:35
2022-02-22T18:00
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинский народ и украинские власти сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии."Хочу обратиться к украинском народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь."Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир… Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории", - сказал во вторник Лукашенко, обращаясь к народу и руководству Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/belorussiya-1773281556.html
https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774413637.html
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Дарья Буймова
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
17:35 22.02.2022 (обновлено: 18:00 22.02.2022)
 
Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире

Президент Лукашенко предложил Киеву сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинский народ и украинские власти сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии.
"Хочу обратиться к украинском народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
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"Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир… Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории", - сказал во вторник Лукашенко, обращаясь к народу и руководству Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:53
Лукашенко заявил, что расстрелять русских в спину не получится
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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