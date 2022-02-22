https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406336.html

Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире

Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире - РИА Новости, 22.02.2022

Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинский народ и украинские власти сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:35

2022-02-22T17:35

2022-02-22T18:00

в мире

белоруссия

украина

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:43:3182:1833_1920x0_80_0_0_11edf82ebe771d3dfe80afc347ec9c43.jpg

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинский народ и украинские власти сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии."Хочу обратиться к украинском народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - приводит во вторник слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь."Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир… Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории", - сказал во вторник Лукашенко, обращаясь к народу и руководству Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/belorussiya-1773281556.html

https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774413637.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко