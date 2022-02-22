https://ria.ru/20220222/london-1774388193.html

Лондон выразил официальный протест российскому послу

Лондон выразил официальный протест российскому послу - РИА Новости, 22.02.2022

Лондон выразил официальный протест российскому послу

Великобритания выразила послу России официальный протест в связи с "подрывом суверенитета Украины", говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:31

2022-02-22T16:31

2022-02-22T16:57

в мире

лондон

ситуация в днр и лнр

россия

киев

нато

бук (зенитный ракетный комплекс)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163356_0:144:3066:1869_1920x0_80_0_0_9bef56eb0f757203b12dacff2a1047a3.jpg

ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания выразила послу России официальный протест в связи с "подрывом суверенитета Украины", говорится в сообщении британского МИД."Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании Российской Федерации в связи с продолжающимся подрывом Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и обязательствами, которые она добровольно подписала", - отмечается в сообщении."Великобритания призвала Россию объяснить свое признание так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" и перемещение вооруженных сил на Украину", - сказал представитель МИД Британии.По его словам, "Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и настаивает на том, чтобы Россия немедленно вывела все свои вооруженные силы"."Мы ясно дали понять российскому послу, что Россия заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска", - указали в британском МИД. Там добавили, что Россия должна выполнить обязательства, взятые в соответствии с Хельсинкским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дняне обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220222/voyna-1774326112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/sanktsii-1774390260.html

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774376398.html

лондон

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, ситуация в днр и лнр, россия, киев, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), джо байден, андрей руденко, признание днр и лнр в россии