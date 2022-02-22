16:31 22.02.2022 (обновлено: 16:57 22.02.2022)
Лондон выразил официальный протест российскому послу
МИД Британии: Лондон выразил официальный протест российскому послу
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания выразила послу России официальный протест в связи с "подрывом суверенитета Украины", говорится в сообщении британского МИД.
"Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании Российской Федерации в связи с продолжающимся подрывом Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и обязательствами, которые она добровольно подписала", - отмечается в сообщении.
"Великобритания призвала Россию объяснить свое признание так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" и перемещение вооруженных сил на Украину", - сказал представитель МИД Британии.
По его словам, "Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и настаивает на том, чтобы Россия немедленно вывела все свои вооруженные силы".
"Мы ясно дали понять российскому послу, что Россия заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска", - указали в британском МИД. Там добавили, что Россия должна выполнить обязательства, взятые в соответствии с Хельсинкским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дняне обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
Опубликовано: Екатерина Зайцева