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Официальный курс евро на 23 февраля вырос на 3,5 рубля
Официальный курс евро на 23 февраля вырос на 3,5 рубля - РИА Новости, 22.02.2022
Официальный курс евро на 23 февраля вырос на 3,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:21
2022-02-22T14:21
2022-02-22T14:21
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,6036 рубля, составив 85,1276 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рубль, евро, доллар, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс евро на 23 февраля вырос на 3,5 рубля
Официальный курс евро на 23 февраля вырос на 3,54 рубля, до 90,88 рубля