https://ria.ru/20220222/kuba-1774344072.html

Госдума отсрочила платежи Кубы по госкредитам на поставку товаров

Госдума отсрочила платежи Кубы по госкредитам на поставку товаров - РИА Новости, 22.02.2022

Госдума отсрочила платежи Кубы по госкредитам на поставку товаров

Госдума приняла закон о ратификации протоколов, изменяющих условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:20

2022-02-22T14:20

2022-02-22T15:21

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протоколов, изменяющих условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных товаров, техники и строительство энергоблоков.В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией госкредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности. По результатам достигнутых договоренностей правительством РФ была подготовлена законодательная инициатива, предоставляющая Кубе отсрочку по уплате платежей по предоставленным кредитам, которая во вторник и была ратифицирована депутатами.Закон вносит изменения в российско-кубинские соглашения о предоставлении госкредита для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг (от 28 сентября 2006 года), госкредита для поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники (от 28 июля 2009 года), государственного экспортного кредита для строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций (от 22 октября 2015 года), государственного экспортного кредита для модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро" (от 22 октября 2015 года).Исходя из финансово-экономического обоснования к закону, его реализация приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2020-2021 годах в сумме порядка 57 миллионов долларов. Предполагается, что они будут восполнены в 2022-2027 годах за счет увеличения графиковых платежей.По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020-2027 годах возрастет примерно на 11 миллионов долларов по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений."По состоянию на 15 февраля общая сумма задолженности Кубы перед РФ составляет 471 миллион долларов США. Указанная сумма включает просроченные дебитором с начала 2022 года платежи в общем сумме около 7 миллионов долларов, которые не были включены в объем задолженности Кубы, реструктурируемый данными протоколами. С учетом низкой платежной дисциплины кубинской стороны накапливаемая просроченная задолженность вряд ли будет погашена дебитором добровольно, и, по всей вероятности, в будущем может потребовать дополнительной реструктуризации", - сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов, выступая в ГД.

https://ria.ru/20220209/kuba-1771809634.html

https://ria.ru/20220128/kuba-1769925907.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, куба, россия, госдума рф, сша