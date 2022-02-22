https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774421525.html

Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике коронавируса

Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике коронавируса - РИА Новости, 22.02.2022

Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике коронавируса

Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:18

2022-02-22T18:18

2022-02-22T18:34

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России утвердил 15-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подготовленную ведущими российскими экспертами в связи с распространением варианта омикрон SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.В новой версии внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики. Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара, уточнили в пресс-службе.Выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения в связи с интенсивным распространением варианта "омикрон", но основным подходом к терапии COVID-19 должно оставаться упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса, подчеркнули в Минздраве.Новая версия рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией легкого течения и течения средней степени тяжести, отметили в пресс-службе.Также в рекомендации добавлена информация по оценке изменений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики.Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, добавили в Минздраве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/rak-1773349170.html

https://ria.ru/20220118/preparat-1768405999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19