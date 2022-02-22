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Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест
Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 22.02.2022
Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест
Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:56
2022-02-22T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
саратовская область
коронавирус covid-19
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.В Саратовской области с 25 октября 2021 года поэтапно введены QR-коды о вакцинации для входа на объекты культуры, в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия, а также гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), парикмахерские, салоны красоты, объекты непродовольственной торговли. С 21 февраля посещение этих мест в области разрешили по QR-кодам о наличии антител к COVID-19.В Саратовской области лабораторно подтверждено 187 365 случаев заражения, скончались за все время 5570 человек с COVID-19, выздоровели 145 302 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 1,38 миллиона человек, полностью завершили вакцинацию более 1,32 миллиона, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 53,9%.
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общество, здоровье - общество, саратовская область, коронавирус covid-19
15:56 22.02.2022
 
Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест

Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
В Саратовской области с 25 октября 2021 года поэтапно введены QR-коды о вакцинации для входа на объекты культуры, в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия, а также гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), парикмахерские, салоны красоты, объекты непродовольственной торговли. С 21 февраля посещение этих мест в области разрешили по QR-кодам о наличии антител к COVID-19.

"Принято решение об отмене QR-кодов на территории Саратовской области. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подпишу соответствующее постановление", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

В Саратовской области лабораторно подтверждено 187 365 случаев заражения, скончались за все время 5570 человек с COVID-19, выздоровели 145 302 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 1,38 миллиона человек, полностью завершили вакцинацию более 1,32 миллиона, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 53,9%.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоСаратовская областьКоронавирус COVID-19
 
 
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