https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774373820.html

Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест

Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 22.02.2022

Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест

Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:56

2022-02-22T15:56

2022-02-22T15:56

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.В Саратовской области с 25 октября 2021 года поэтапно введены QR-коды о вакцинации для входа на объекты культуры, в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия, а также гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), парикмахерские, салоны красоты, объекты непродовольственной торговли. С 21 февраля посещение этих мест в области разрешили по QR-кодам о наличии антител к COVID-19.В Саратовской области лабораторно подтверждено 187 365 случаев заражения, скончались за все время 5570 человек с COVID-19, выздоровели 145 302 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 1,38 миллиона человек, полностью завершили вакцинацию более 1,32 миллиона, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 53,9%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, саратовская область, коронавирус covid-19