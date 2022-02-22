Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест
Саратовская область отменяет QR-коды для посещения общественных мест
Демонстрация проверки QR-кода
САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области решило отменить QR-коды для посещения общественных мест, документ об этом будет подписан во вторник, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
В Саратовской области с 25 октября 2021 года поэтапно введены QR-коды о вакцинации для входа на объекты культуры, в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия, а также гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), парикмахерские, салоны красоты, объекты непродовольственной торговли. С 21 февраля посещение этих мест в области разрешили по QR-кодам о наличии антител к COVID-19.
"Принято решение об отмене QR-кодов на территории Саратовской области. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подпишу соответствующее постановление", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
В Саратовской области лабораторно подтверждено 187 365 случаев заражения, скончались за все время 5570 человек с COVID-19, выздоровели 145 302 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 1,38 миллиона человек, полностью завершили вакцинацию более 1,32 миллиона, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 53,9%.
Опубликовано: Мадина Моргоева