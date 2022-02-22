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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19
В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что завершена работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда вошли новые препараты. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:45
2022-02-22T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что завершена работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда вошли новые препараты."Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые аппараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко.Он отметил, что это противовирусные аппараты, оказывающие патогенетическое действие на само заболевание.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:45 22.02.2022
 
В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: работа над новой версией рекомендаций по COVID-19 завершена

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что завершена работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда вошли новые препараты.
"Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые аппараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко.
Он отметил, что это противовирусные аппараты, оказывающие патогенетическое действие на само заболевание.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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