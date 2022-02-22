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В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19
В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что завершена работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда вошли новые препараты. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:45
2022-02-22T14:45
2022-02-22T14:45
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михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что завершена работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда вошли новые препараты."Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые аппараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Мурашко.Он отметил, что это противовирусные аппараты, оказывающие патогенетическое действие на само заболевание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России завершили работу над новой версией рекомендаций по COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: работа над новой версией рекомендаций по COVID-19 завершена