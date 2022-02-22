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В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением

В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением - РИА Новости, 22.02.2022

В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением

На последней неделе отмечается снижение числа пациентов, лечащихся от коронавируса под наблюдением медиков, на 22%, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:41

2022-02-22T14:41

2022-02-22T14:41

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На последней неделе отмечается снижение числа пациентов, лечащихся от коронавируса под наблюдением медиков, на 22%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Мы видим на последней неделе снижение количества пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, снизилось на 22%, но тем не менее количество наблюдаемых пациентов значительно выше, чем это было в четвертую волну", - сказал Мурашко.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирусы