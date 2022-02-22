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В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением
В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением - РИА Новости, 22.02.2022
В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением
На последней неделе отмечается снижение числа пациентов, лечащихся от коронавируса под наблюдением медиков, на 22%, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:41
2022-02-22T14:41
2022-02-22T14:41
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На последней неделе отмечается снижение числа пациентов, лечащихся от коронавируса под наблюдением медиков, на 22%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Мы видим на последней неделе снижение количества пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, снизилось на 22%, но тем не менее количество наблюдаемых пациентов значительно выше, чем это было в четвертую волну", - сказал Мурашко.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирусы
В России снизилось число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением
В России число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 22%