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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774344472.html
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ - РИА Новости, 22.02.2022
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:20
2022-02-22T14:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирусы
коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с коронавирусом в РФ в стационарах находятся на ИВЛ."Почти 19 тысяч человек до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. Это высокая цифра. Они получают лечение на койках интенсивной терапии. 2,5% от общего количества пациентов в стационаре - это пациенты на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Мурашко.По состоянию на 22 февраля более 17,2 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 95,7% больше, чем накануне. -0-
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:20 22.02.2022
 
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ

Глава Минздрава Мурашко: в России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с коронавирусом в РФ в стационарах находятся на ИВЛ.
"Почти 19 тысяч человек до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. Это высокая цифра. Они получают лечение на койках интенсивной терапии. 2,5% от общего количества пациентов в стационаре - это пациенты на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Мурашко.
По состоянию на 22 февраля более 17,2 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 95,7% больше, чем накануне. -0-
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияКоронавирус COVID-19КоронавирусыКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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