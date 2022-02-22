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В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ - РИА Новости, 22.02.2022
В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:20
2022-02-22T14:20
2022-02-22T14:20
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с коронавирусом в РФ в стационарах находятся на ИВЛ."Почти 19 тысяч человек до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. Это высокая цифра. Они получают лечение на койках интенсивной терапии. 2,5% от общего количества пациентов в стационаре - это пациенты на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Мурашко.По состоянию на 22 февраля более 17,2 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 95,7% больше, чем накануне. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ
Глава Минздрава Мурашко: в России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ