https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774344472.html

В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ

В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ - РИА Новости, 22.02.2022

В России 2,5% пациентов с COVID-19 в стационарах находятся на ИВЛ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:20

2022-02-22T14:20

2022-02-22T14:20

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил, что 2,5% от общего числа пациентов с коронавирусом в РФ в стационарах находятся на ИВЛ."Почти 19 тысяч человек до сих пор находятся в тяжёлом состоянии. Это высокая цифра. Они получают лечение на койках интенсивной терапии. 2,5% от общего количества пациентов в стационаре - это пациенты на искусственной вентиляции лёгких", - сказал Мурашко.По состоянию на 22 февраля более 17,2 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 95,7% больше, чем накануне. -0-

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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