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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах - РИА Новости, 22.02.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:17

2022-02-22T14:17

2022-02-22T14:17

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост отмечен в 34 субъектах, он сегодня уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов Российской Федерации ситуация усугубляется", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 135 172 новых случая COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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