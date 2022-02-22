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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774343200.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах - РИА Новости, 22.02.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:17
2022-02-22T14:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост отмечен в 34 субъектах, он сегодня уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов Российской Федерации ситуация усугубляется", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 135 172 новых случая COVID-19.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:17 22.02.2022
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне"
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Рост отмечен в 34 субъектах, он сегодня уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов Российской Федерации ситуация усугубляется", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 135 172 новых случая COVID-19.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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