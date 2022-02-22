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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах - РИА Новости, 22.02.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:17
2022-02-22T14:17
2022-02-22T14:17
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 34 регионах России, но он не такой динамичный, как ранее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост отмечен в 34 субъектах, он сегодня уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но вместе с тем в целом ряде регионов Российской Федерации ситуация усугубляется", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 135 172 новых случая COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 34 регионах