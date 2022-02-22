https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774342360.html

Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19

Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19

Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он побежден, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:15

2022-02-22T14:15

2022-02-22T14:15

распространение коронавируса

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россия

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коронавирусы

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он побежден, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что в условиях пандемии мир живет уже более двух лет, вирус меняется, сейчас в России основным циркулирующим штаммом является "омикрон"."Эксперты предупреждают о том, что могут появиться и новые мутации", - сказал премьер.Последствия болезни могут быть самыми серьезными, поэтому уже сейчас надо принимать меры, добавил Мишустин.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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