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Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19
Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19
Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он побежден, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:15
2022-02-22T14:15
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он побежден, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что в условиях пандемии мир живет уже более двух лет, вирус меняется, сейчас в России основным циркулирующим штаммом является "омикрон"."Эксперты предупреждают о том, что могут появиться и новые мутации", - сказал премьер.Последствия болезни могут быть самыми серьезными, поэтому уже сейчас надо принимать меры, добавил Мишустин.
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здоровье - общество, россия, общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
14:15 22.02.2022
 
Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19

Премьер Мишустин призвал продолжать изучение COVID-19

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать изучение коронавируса, не стоит думать, что он побежден, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Он напомнил, что в условиях пандемии мир живет уже более двух лет, вирус меняется, сейчас в России основным циркулирующим штаммом является "омикрон".
"Эксперты предупреждают о том, что могут появиться и новые мутации", - сказал премьер.
Последствия болезни могут быть самыми серьезными, поэтому уже сейчас надо принимать меры, добавил Мишустин.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияОбществоМихаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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