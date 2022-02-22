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В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах - РИА Новости, 22.02.2022

В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:14

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По стационарам - снижение за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, составило всего 1,2. На сегодняшний день в больницах от общего количества заболевших 9% получают лечение - это почти 188 тысяч человек. Причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство среди них не вакцинированы", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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