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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774341668.html
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах - РИА Новости, 22.02.2022
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:14
2022-02-22T14:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По стационарам - снижение за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, составило всего 1,2. На сегодняшний день в больницах от общего количества заболевших 9% получают лечение - это почти 188 тысяч человек. Причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство среди них не вакцинированы", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
14:14 22.02.2022
 
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

Глава Минздрава Мурашко: в России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-реаниматолог во время обхода пациентов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По стационарам - снижение за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, составило всего 1,2. На сегодняшний день в больницах от общего количества заболевших 9% получают лечение - это почти 188 тысяч человек. Причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство среди них не вакцинированы", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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