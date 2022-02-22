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В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах - РИА Новости, 22.02.2022
В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:14
2022-02-22T14:14
2022-02-22T14:14
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здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На сегодняшний день 9% пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, большинство из них не были привиты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По стационарам - снижение за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, составило всего 1,2. На сегодняшний день в больницах от общего количества заболевших 9% получают лечение - это почти 188 тысяч человек. Причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство среди них не вакцинированы", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах
Глава Минздрава Мурашко: в России 9% пациентов с COVID-19 находятся в стационарах