https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774340576.html

Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко

Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.02.2022

Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:10

2022-02-22T14:10

2022-02-22T14:10

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно."Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем, что достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Министр отметил, что 10% госпитализированных - почти 19 тысяч человек - находятся в тяжелом состоянии.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)