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Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.02.2022
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:10
2022-02-22T14:10
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
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коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно."Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем, что достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Министр отметил, что 10% госпитализированных - почти 19 тысяч человек - находятся в тяжелом состоянии.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:10 22.02.2022
 
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно.
"Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем, что достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Министр отметил, что 10% госпитализированных - почти 19 тысяч человек - находятся в тяжелом состоянии.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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