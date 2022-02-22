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Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.02.2022
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:10
2022-02-22T14:10
2022-02-22T14:10
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коек для пациентов с коронавирусом, кислорода и препаратов в России достаточно."Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем, что достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Министр отметил, что 10% госпитализированных - почти 19 тысяч человек - находятся в тяжелом состоянии.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: коек для пациентов с COVID-19 в России достаточно