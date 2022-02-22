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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774339062.html
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах - РИА Новости, 22.02.2022
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах
Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:07
2022-02-22T14:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Среди субъектов, в 37 субъектах мы отмечаем снижение количества госпитализаций, но в 10 субъектах идет значительный прирост пациентов поступающих", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.По словам министра, это связано с распространением инфекции по регионам.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирусы
14:07 22.02.2022
 
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах

Глава Минздрава Мурашко: число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Среди субъектов, в 37 субъектах мы отмечаем снижение количества госпитализаций, но в 10 субъектах идет значительный прирост пациентов поступающих", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
По словам министра, это связано с распространением инфекции по регионам.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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