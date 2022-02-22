https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774339062.html
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах - РИА Новости, 22.02.2022
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах
Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:07
2022-02-22T14:07
2022-02-22T14:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_0:46:2902:1678_1920x0_80_0_0_ef691c51c7fbb13cbd9ea98b8c8c3095.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Среди субъектов, в 37 субъектах мы отмечаем снижение количества госпитализаций, но в 10 субъектах идет значительный прирост пациентов поступающих", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.По словам министра, это связано с распространением инфекции по регионам.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cc0596829f8934ff923ff7f16e95ba27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирусы
В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах
Глава Минздрава Мурашко: число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах