https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774339062.html

В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах

В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах - РИА Новости, 22.02.2022

В России число госпитализируемых с COVID-19 выросло в десяти регионах

Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:07

2022-02-22T14:07

2022-02-22T14:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирусы

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прирост госпитализируемых с коронавирусом фиксируется в 10 регионах России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Среди субъектов, в 37 субъектах мы отмечаем снижение количества госпитализаций, но в 10 субъектах идет значительный прирост пациентов поступающих", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.По словам министра, это связано с распространением инфекции по регионам.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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