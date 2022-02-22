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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336329.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 22.02.2022
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:59
2022-02-22T13:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
михаил мишустин
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с распространением коронавируса идет по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. Однако по-прежнему много заболевших", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что это большая нагрузка на сотрудников больниц и поликлиник, и власти продолжают их поддерживать.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мишустин, коронавирус в россии, коронавирусы
13:59 22.02.2022
 
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Премьер Мишустин: эпидситуация по COVID-19 отличается в регионах, но заболевших еще много

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Борьба с распространением коронавируса идет по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. Однако по-прежнему много заболевших", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что это большая нагрузка на сотрудников больниц и поликлиник, и власти продолжают их поддерживать.
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Михаил МишустинКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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