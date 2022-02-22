https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336329.html

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 22.02.2022

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:59

2022-02-22T13:59

2022-02-22T13:59

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

михаил мишустин

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с распространением коронавируса идет по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. Однако по-прежнему много заболевших", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что это большая нагрузка на сотрудников больниц и поликлиник, и власти продолжают их поддерживать.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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