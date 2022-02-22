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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 22.02.2022
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:59
2022-02-22T13:59
2022-02-22T13:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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михаил мишустин
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коронавирусы
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу отличается в регионах России, но заболевших по-прежнему много, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Борьба с распространением коронавируса идет по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. Однако по-прежнему много заболевших", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что это большая нагрузка на сотрудников больниц и поликлиник, и власти продолжают их поддерживать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Премьер Мишустин: эпидситуация по COVID-19 отличается в регионах, но заболевших еще много