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Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов
Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов - РИА Новости, 22.02.2022
Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов
Москва готова продолжать консультации с Вашингтоном по устранению двусторонних раздражителей, но нужен равный учет интересов друг друга, заявил посол России в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:39
2022-02-22T04:16
в мире
сша
россия
анатолий антонов
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Москва готова продолжать консультации с Вашингтоном по устранению двусторонних раздражителей, но нужен равный учет интересов друг друга, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в сообщении посольства в Facebook."Готовы к продолжению консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Тем не менее попытки увести разговор в сторону удовлетворения только американских потребностей ничего не дадут. Нужен равный учет интересов друг друга", — приводится сказал Антонов.Посол также добавил, что Россия все еще предлагает Штатам прекратить все ограничительные меры против дипломатов на обоюдной основе."Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", — заключил Антонов.
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в мире, сша, россия, анатолий антонов, вашингтон
01:39 22.02.2022 (обновлено: 04:16 22.02.2022)
 
Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия готова продолжать консультации с США по устранению раздражителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Москва готова продолжать консультации с Вашингтоном по устранению двусторонних раздражителей, но нужен равный учет интересов друг друга, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в сообщении посольства в Facebook.
"Готовы к продолжению консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Тем не менее попытки увести разговор в сторону удовлетворения только американских потребностей ничего не дадут. Нужен равный учет интересов друг друга", — приводится сказал Антонов.
Посол также добавил, что Россия все еще предлагает Штатам прекратить все ограничительные меры против дипломатов на обоюдной основе.
"Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", — заключил Антонов.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАРоссияАнатолий АнтоновВашингтон
 
 
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