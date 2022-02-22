https://ria.ru/20220222/konsultatsii-1774211723.html

Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов

Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов - РИА Новости, 22.02.2022

Россия готова продолжать консультации с США, заявил Антонов

Москва готова продолжать консультации с Вашингтоном по устранению двусторонних раздражителей, но нужен равный учет интересов друг друга, заявил посол России в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:39

2022-02-22T01:39

2022-02-22T04:16

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сша

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Москва готова продолжать консультации с Вашингтоном по устранению двусторонних раздражителей, но нужен равный учет интересов друг друга, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в сообщении посольства в Facebook."Готовы к продолжению консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Тем не менее попытки увести разговор в сторону удовлетворения только американских потребностей ничего не дадут. Нужен равный учет интересов друг друга", — приводится сказал Антонов.Посол также добавил, что Россия все еще предлагает Штатам прекратить все ограничительные меры против дипломатов на обоюдной основе."Перечеркнуть нынешнюю обременительную ситуацию проще всего путем обнуления всех введенных ограничений на обоюдной основе. Наше предложение сделать это остается в силе", — заключил Антонов.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, анатолий антонов, вашингтон