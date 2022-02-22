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Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России
Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России - РИА Новости, 22.02.2022
Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием США, России, Франции, ФРГ РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:02
2022-02-22T04:54
в мире
владимир путин
словакия
россия
днр
франция
лнр
марин ле пен
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ПАРИЖ, 22 — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием США, России, Франции, ФРГ и других стран по выработке решения украинского кризиса на основе Минских соглашений.Тем не менее она отметила, что необходимо сделать все, чтобы вернуться на путь диалога для обеспечения мира в Европе."Для поиска решения, вероятно, стоит организовать конференцию, в которой примут участие США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, а также Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной государства", — предложила политик.По ее словам, эта конференция будет направлена ​​на обсуждение решения на основе Минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.С критикой решения России выступили и другие кандидаты в президенты Франции. Так, кандидат от "зеленых" Янник Жадо заявил, что признание Путиным ДНР и ЛНР подрывает территориальную целостность и демократию Украины. Кандидат от коммунистической партии Фабьен Руссель считает решение признать ДНР опасным. "Необходимо сделать все, чтобы разрядить эту войну, угрожающую Европе!", — написал он также в Twitter.По мнению бывшего министра юстиции Франции Кристиан Тобиры, баллотирующейся в президенты, Россия "выбрала силу". "Мы сталкиваемся с серьезной опасностью. Солидарность европейских государств с Украиной не должна потерпеть неудачу", — написала она в соцсетях.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, словакия, россия, днр, франция, лнр, марин ле пен, украина, признание днр и лнр в россии
04:02 22.02.2022 (обновлено: 04:54 22.02.2022)
 
Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России

Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием России и стран Запада из-за Украины

© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием США, России, Франции, ФРГ и других стран по выработке решения украинского кризиса на основе Минских соглашений.
"Решение Владимира Путина является в высшей степени прискорбным актом, который не способствует необходимой деэскалации напряженности, к которой я призывала с самого начала кризиса", — говорится в заявлении Ле Пен.
Тем не менее она отметила, что необходимо сделать все, чтобы вернуться на путь диалога для обеспечения мира в Европе.
"Для поиска решения, вероятно, стоит организовать конференцию, в которой примут участие США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, а также Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной государства", — предложила политик.
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Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада
По ее словам, эта конференция будет направлена ​​на обсуждение решения на основе Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
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С критикой решения России выступили и другие кандидаты в президенты Франции. Так, кандидат от "зеленых" Янник Жадо заявил, что признание Путиным ДНР и ЛНР подрывает территориальную целостность и демократию Украины.
"Я призываю к твердому и единому ответу Франции и Европы", — написал он в Twitter.
Кандидат от коммунистической партии Фабьен Руссель считает решение признать ДНР опасным.
"Необходимо сделать все, чтобы разрядить эту войну, угрожающую Европе!", — написал он также в Twitter.
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США, Франция и ФРГ обсудили меры после признания Россией ДНР и ЛНР
По мнению бывшего министра юстиции Франции Кристиан Тобиры, баллотирующейся в президенты, Россия "выбрала силу".
"Мы сталкиваемся с серьезной опасностью. Солидарность европейских государств с Украиной не должна потерпеть неудачу", — написала она в соцсетях.
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Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ПутинСловакияРоссияДНРФранцияЛНРМарин Ле ПенУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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