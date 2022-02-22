https://ria.ru/20220222/konferentsiya-1774222747.html

Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России

Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России - РИА Новости, 22.02.2022

Ле Пен призвала провести конференцию по Украине с участием России

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием США, России, Франции, ФРГ РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:02

2022-02-22T04:02

2022-02-22T04:54

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ПАРИЖ, 22 — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала провести конференцию с участием США, России, Франции, ФРГ и других стран по выработке решения украинского кризиса на основе Минских соглашений.Тем не менее она отметила, что необходимо сделать все, чтобы вернуться на путь диалога для обеспечения мира в Европе."Для поиска решения, вероятно, стоит организовать конференцию, в которой примут участие США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, а также Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, граничащие с Украиной государства", — предложила политик.По ее словам, эта конференция будет направлена ​​на обсуждение решения на основе Минских соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.С критикой решения России выступили и другие кандидаты в президенты Франции. Так, кандидат от "зеленых" Янник Жадо заявил, что признание Путиным ДНР и ЛНР подрывает территориальную целостность и демократию Украины. Кандидат от коммунистической партии Фабьен Руссель считает решение признать ДНР опасным. "Необходимо сделать все, чтобы разрядить эту войну, угрожающую Европе!", — написал он также в Twitter.По мнению бывшего министра юстиции Франции Кристиан Тобиры, баллотирующейся в президенты, Россия "выбрала силу". "Мы сталкиваемся с серьезной опасностью. Солидарность европейских государств с Украиной не должна потерпеть неудачу", — написала она в соцсетях.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774215813.html

https://ria.ru/20220222/otvet-1774209607.html

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Никита Брыкин

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