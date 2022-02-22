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Новости Подмосковья
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Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья
Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья - РИА Новости, 22.02.2022
Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья
По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:39
2022-02-22T19:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Губернаторская программа, по которой медработники имеют право получить кешбэк 20 тысяч рублей на аренду, началась 1 января. Оформить заявку можно через "Госуслуги".С начала 2022 года кешбэк получили почти две тысячи медработников. В домодедовскую больницу за это время устроились 40 врачей из других городов. 10 из них получают компенсацию за аренду."Программа достаточно интересная, потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно", – отметил Осипов.Также хороших сотрудников ждут и другие бонусы: путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в спортзал.
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Алина Курамшина
Алина Курамшина
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московская область (подмосковье)
19:39 22.02.2022
 

Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья

© РИА Новости / Виталий БелоусовЖилой дом в Московской области
Жилой дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Как раз привлечение молодых специалистов и молодых врачей позволило нам на 100% укомплектовать штат амбулаторной службы. Сейчас имеется небольшой дефицит врачей-терапевтов: на весь округ сейчас буквально 7–10 человек", – рассказал главврач домодедовской городской больницы Андрей Осипов.
Губернаторская программа, по которой медработники имеют право получить кешбэк 20 тысяч рублей на аренду, началась 1 января. Оформить заявку можно через "Госуслуги".
С начала 2022 года кешбэк получили почти две тысячи медработников. В домодедовскую больницу за это время устроились 40 врачей из других городов. 10 из них получают компенсацию за аренду.
"Программа достаточно интересная, потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно", – отметил Осипов.
Также хороших сотрудников ждут и другие бонусы: путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в спортзал.
Опубликовано: Алина Курамшина
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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