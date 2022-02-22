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Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья

Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья - РИА Новости, 22.02.2022

Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья

По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:39

2022-02-22T19:39

2022-02-22T19:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Губернаторская программа, по которой медработники имеют право получить кешбэк 20 тысяч рублей на аренду, началась 1 января. Оформить заявку можно через "Госуслуги".С начала 2022 года кешбэк получили почти две тысячи медработников. В домодедовскую больницу за это время устроились 40 врачей из других городов. 10 из них получают компенсацию за аренду."Программа достаточно интересная, потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно", – отметил Осипов.Также хороших сотрудников ждут и другие бонусы: путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в спортзал.

московская область (подмосковье)

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2022

Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)