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Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья
Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья - РИА Новости, 22.02.2022
Почти две тысячи медработников в МО получили кешбэк за аренду жилья
По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:39
2022-02-22T19:39
2022-02-22T19:39
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Губернаторская программа, по которой медработники имеют право получить кешбэк 20 тысяч рублей на аренду, началась 1 января. Оформить заявку можно через "Госуслуги".С начала 2022 года кешбэк получили почти две тысячи медработников. В домодедовскую больницу за это время устроились 40 врачей из других городов. 10 из них получают компенсацию за аренду."Программа достаточно интересная, потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно", – отметил Осипов.Также хороших сотрудников ждут и другие бонусы: путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в спортзал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости
. По новой губернаторской программе по аренде жилья для медработников в Подмосковье около двух тысяч иногородних специалистов получили кешбэк 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Как раз привлечение молодых специалистов и молодых врачей позволило нам на 100% укомплектовать штат амбулаторной службы. Сейчас имеется небольшой дефицит врачей-терапевтов: на весь округ сейчас буквально 7–10 человек", – рассказал главврач домодедовской городской больницы Андрей Осипов.
Губернаторская программа, по которой медработники имеют право получить кешбэк 20 тысяч рублей на аренду, началась 1 января. Оформить заявку можно через "Госуслуги".
С начала 2022 года кешбэк получили почти две тысячи медработников. В домодедовскую больницу за это время устроились 40 врачей из других городов. 10 из них получают компенсацию за аренду.
"Программа достаточно интересная, потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно", – отметил Осипов.
Также хороших сотрудников ждут и другие бонусы: путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в спортзал.