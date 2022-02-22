https://ria.ru/20220222/italiya-1774323614.html
Российским туристам предложили планировать поездки в Италию
Российским туристам предложили планировать поездки в Италию - РИА Новости, 22.02.2022
Российским туристам предложили планировать поездки в Италию
Изменение правил въезда в Италию позволит россиянам начать планировать туристических поездки в эту страну, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:41
2022-02-22T13:41
2022-02-22T13:41
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Изменение правил въезда в Италию позволит россиянам начать планировать туристических поездки в эту страну, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Правительство Италии не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом после 31 марта."С учетом того, что между Италией и Россией регулярное авиасообщение возобновлено, как только начнется выдача туристических виз всем заявителям и будут упрощены правила въезда с предоставлением ПЦР-теста или российского сертификата, а может быть даже их отмена, даже в отсутствии чартеров туроператоры смогут начать формировать программы", — сказал Горин.На данный момент, согласно действующим правилам, россияне могут отправиться в Италию только по учебе, работе, медицинским целям, а также по бизнес-приглашению на 120 часов.Горин отметил, что отложенный спрос на поездки в Италию со стороны россиян очень высокий. Также есть туры, которые не состоялись из-за пандемии. "Статистика показывает, что 70-80 процентов путешественников не меняют направления и ожидают открытия "своей" страны. Это касается многих государств, которые не успели открыться", — сказал он.
https://ria.ru/20220214/venetsiya-1772655415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, отдых на море, коронавирус covid-19, вакцинация, пцр-тест, ассоциация туроператоров россии (атор)
Российским туристам предложили планировать поездки в Италию
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин: россияне могут начать планировать поездки в Италию
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Изменение правил въезда в Италию позволит россиянам начать планировать туристических поездки в эту страну, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Правительство Италии не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом после 31 марта.
"С учетом того, что между Италией и Россией регулярное авиасообщение возобновлено, как только начнется выдача туристических виз всем заявителям и будут упрощены правила въезда с предоставлением ПЦР-теста или российского сертификата, а может быть даже их отмена, даже в отсутствии чартеров туроператоры смогут начать формировать программы", — сказал Горин.
На данный момент, согласно действующим правилам, россияне могут отправиться в Италию только по учебе, работе, медицинским целям, а также по бизнес-приглашению на 120 часов.
Горин отметил, что отложенный спрос на поездки в Италию со стороны россиян очень высокий. Также есть туры, которые не состоялись из-за пандемии. "Статистика показывает, что 70-80 процентов путешественников не меняют направления и ожидают открытия "своей" страны. Это касается многих государств, которые не успели открыться", — сказал он.