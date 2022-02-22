https://ria.ru/20220222/infrastruktura-1774450473.html

Планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры утверждены в Москве

Планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры утверждены в Москве - РИА Новости, 22.02.2022

Планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры утверждены в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2022 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:26

2022-02-22T20:26

2022-02-22T20:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

зарядье

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тинао

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сергей собянин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2022 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации государственной программы города "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в 2021 году и планах на 2022 год.Отмечается, что за прошедший год построено 1 200 километров линий, реконструировано 280 километров электросетей. Всего в рамках программы, включая 2021 год, было построено или реконструировано 16,5 тысячи километров линий электропередачи. Износ электрических сетей снизился на 16,5 процентных пункта - с 65,2% до 48,7%.Что касается теплоснабжения, то в 2021 году было построено 129 километров и реконструировано 107,5 километра магистральных тепловых сетей, была завершена реконструкция НПС "Чертановская".Также, по информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2021 году было построено или реконструировано 46,5 километра газопроводов. В том числе завершены работы по реконструкции подводных газопроводов-дюкеров "Тушинский" и "Рубцовский", строительство ГРП "Ликовский" и 27,5 километров газопроводов в поселениях Филимонковское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское и Клёновское ТиНАО.Отмечается, что в 2022 году планируется реконструировать 52 километров газопроводов, включая газопроводы-дюкеры "Кутузовский", "Щукинский" "Гольяновский" и "Фрунзенский". В планах также – строительство 39,4 километров газопроводов в ТиНАО.Кроме того, в 2021 году было построено или реконструировано 30,8 километров коллекторов. В частности, в Зеленограде завершён капитальный ремонт конструкций внутриквартального коллектора "12 Микрорайон", что повысило надёжность систем жизнедеятельности района Силино.Всего в рамках программы, включая 2021 год, построено или реконструировано 318 километров кабельных коммуникационных коллекторов. В 2022 году работы запланирована реконструкция 31,1 километра коллекторов, включая "Зарядье", "Академика Сахарова", "Новый Арбат" и другие.Также на 2022 год запланированы строительство или реконструкция 224 километров водопроводной и 119 километров канализационной сетей, 20,5 километров сетей водостока.В 2021 году были выполнены работы по устройству 55 тысяч и замене 4,7 тысячи опор наружного освещения. В 2022 году планируется установить ещё 36 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.Уточняется, что продолжается комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений. Реконструкция ЛОС разделена на 5 этапов, два из которых были завершены в 2021 году.В дальнейшем в рамках пятого этапа реконструкции ЛОС предполагается осуществить строительство сооружений обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового излучения производительностью 1 миллион кубических метров в сутки.

https://realty.ria.ru/20220121/elektroseti-1768892088.html

https://realty.ria.ru/20220128/gazoprovody-1769916867.html

https://realty.ria.ru/20220218/gazoprovod-1773491076.html

https://realty.ria.ru/20220208/kommunikatsii-1771478361.html

https://ria.ru/20211209/kommunikatsii-1762927732.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

зарядье, москва, тинао, городское хозяйство москвы, сергей собянин