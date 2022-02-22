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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220222/gumpomosch-1774263996.html
Липецкая область отправила гумпомощь для беженцев из Донбасса
Липецкая область отправила гумпомощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Липецкая область отправила гумпомощь для беженцев из Донбасса
Первая партия гуманитарной помощи для донбасских беженцев отправлена из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:40
2022-02-22T10:40
липецкая область
гуманитарная помощь
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи для донбасских беженцев отправлена из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, инициатором сбора гуманитарного груза стало региональное отделение партии "Единая Россия", где для оказания помощи беженцам из Донбасса был создан оперативный штаб. С помощью крупных предприятий региона и предпринимателей было собрано 20 тонн груза – это детское питание, напитки, товары первой необходимости и продукты длительного хранения.Артамонов отметил, что автомобиль с грузом из Липецка отправился в Воронеж, где формируется колонна, которая доставит продукты и товары первой необходимости в Ростовскую область. Сейчас там размещена большая часть беженцев из Донбасса."Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места", – сказал Артамонов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Артем Смирнов
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гуманитарная помощь, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:40 22.02.2022
 

Липецкая область отправила гумпомощь для беженцев из Донбасса

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи для донбасских беженцев отправлена из Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, инициатором сбора гуманитарного груза стало региональное отделение партии "Единая Россия", где для оказания помощи беженцам из Донбасса был создан оперативный штаб. С помощью крупных предприятий региона и предпринимателей было собрано 20 тонн груза – это детское питание, напитки, товары первой необходимости и продукты длительного хранения.
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Артамонов отметил, что автомобиль с грузом из Липецка отправился в Воронеж, где формируется колонна, которая доставит продукты и товары первой необходимости в Ростовскую область. Сейчас там размещена большая часть беженцев из Донбасса.
"Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места", – сказал Артамонов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Липецкая областьГуманитарная помощьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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