06:10 22.02.2022 (обновлено: 08:50 22.02.2022)
Почти три миллиона украинцев нуждаются в гумпомощи, заявили США в ООН
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: почти три миллиона украинцев нуждаются в гумпомощи
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США считают, что почти три миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, и их число значительно возрастет в случае "российского вторжения", заявила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Я упоминала, что почти три миллиона украинцев прямо сейчас будут нуждаться в еде, крове и помощи для поддержания жизни. ООН считает, что гуманитарные последствия будут значительно более серьезными, если Россия предпримет новое вторжение", - сказала она на заседании СБ ООН.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
14 февраля, 08:00США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома