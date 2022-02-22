13:45 22.02.2022 (обновлено: 13:46 22.02.2022)
Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении
МОСКВА, 22 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные допандемийного 2019 года, пишет портал Chinalogist.ru.
Как сообщает "Спутник", китайское направление приходится 43% объема международных перевозок аэропорта, а Сянган и Пекин войдут в рейтинг аэропорта в топ-5 городов назначения с наибольшей пропускной способностью импортных и транзитных грузов в 2021 году.
Помимо рекордно высокого количества экспресс-отправлений с китайских электронных платформ, большую часть импорта из Китая в конце года составляли медицинские товары, такие как лекарства и системы тестирования на коронавирус. Распространение штамма "Омикрон" вызвало всплеск новых случаев Covid-19, что привело к увеличению поставок медицинских изделий на 20% по сравнению с 2020 годом и двузначному увеличению по сравнению с числом в 2019 году.
Международный аэропорт Шереметьево занимает первое место в Европе по количеству обслуживаемых китайских авиакомпаний. Рейсы авиакомпаний Sichuan Airlines, Xiangpeng Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines и China Eastern Airlines взлетают и приземляются в международном аэропорту Шереметьево. В 2017 году Международный аэропорт Шереметьево стал первым российским аэропортом, получившим сертификат China friendly.
Опубликовано: Алёна Пава