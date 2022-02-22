https://ria.ru/20220222/gruzy-1774329572.html

Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении

Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении - РИА Новости, 22.02.2022

Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении

Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:45

2022-02-22T13:45

2022-02-22T13:46

россия-китай: главное

пекин

air china

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россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 22 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные допандемийного 2019 года, пишет портал Chinalogist.ru.Как сообщает "Спутник", китайское направление приходится 43% объема международных перевозок аэропорта, а Сянган и Пекин войдут в рейтинг аэропорта в топ-5 городов назначения с наибольшей пропускной способностью импортных и транзитных грузов в 2021 году.Помимо рекордно высокого количества экспресс-отправлений с китайских электронных платформ, большую часть импорта из Китая в конце года составляли медицинские товары, такие как лекарства и системы тестирования на коронавирус. Распространение штамма "Омикрон" вызвало всплеск новых случаев Covid-19, что привело к увеличению поставок медицинских изделий на 20% по сравнению с 2020 годом и двузначному увеличению по сравнению с числом в 2019 году.Международный аэропорт Шереметьево занимает первое место в Европе по количеству обслуживаемых китайских авиакомпаний. Рейсы авиакомпаний Sichuan Airlines, Xiangpeng Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines и China Eastern Airlines взлетают и приземляются в международном аэропорту Шереметьево. В 2017 году Международный аэропорт Шереметьево стал первым российским аэропортом, получившим сертификат China friendly.

https://ria.ru/20220211/eksport-1772258630.html

пекин

китай

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пекин, air china, china eastern airlines, china southern airlines, китай, россия, шереметьево (аэропорт)