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https://ria.ru/20220222/gruzy-1774329572.html
Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении
Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении - РИА Новости, 22.02.2022
Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении
Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:45
2022-02-22T13:46
россия-китай: главное
пекин
air china
china eastern airlines
china southern airlines
китай
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 22 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные допандемийного 2019 года, пишет портал Chinalogist.ru.Как сообщает "Спутник", китайское направление приходится 43% объема международных перевозок аэропорта, а Сянган и Пекин войдут в рейтинг аэропорта в топ-5 городов назначения с наибольшей пропускной способностью импортных и транзитных грузов в 2021 году.Помимо рекордно высокого количества экспресс-отправлений с китайских электронных платформ, большую часть импорта из Китая в конце года составляли медицинские товары, такие как лекарства и системы тестирования на коронавирус. Распространение штамма "Омикрон" вызвало всплеск новых случаев Covid-19, что привело к увеличению поставок медицинских изделий на 20% по сравнению с 2020 годом и двузначному увеличению по сравнению с числом в 2019 году.Международный аэропорт Шереметьево занимает первое место в Европе по количеству обслуживаемых китайских авиакомпаний. Рейсы авиакомпаний Sichuan Airlines, Xiangpeng Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines и China Eastern Airlines взлетают и приземляются в международном аэропорту Шереметьево. В 2017 году Международный аэропорт Шереметьево стал первым российским аэропортом, получившим сертификат China friendly.
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пекин, air china, china eastern airlines, china southern airlines, китай, россия, шереметьево (аэропорт)
13:45 22.02.2022 (обновлено: 13:46 22.02.2022)
 

Шереметьево в 2021 году увеличил обработку грузов на китайском направлении

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Аэропорт Шереметьево в 2021 году обработал около 125 тысяч тонн входящих и исходящих грузов на китайском направлении, более чем на 20% превышает данные допандемийного 2019 года, пишет портал Chinalogist.ru.
Как сообщает "Спутник", китайское направление приходится 43% объема международных перевозок аэропорта, а Сянган и Пекин войдут в рейтинг аэропорта в топ-5 городов назначения с наибольшей пропускной способностью импортных и транзитных грузов в 2021 году.
Помимо рекордно высокого количества экспресс-отправлений с китайских электронных платформ, большую часть импорта из Китая в конце года составляли медицинские товары, такие как лекарства и системы тестирования на коронавирус. Распространение штамма "Омикрон" вызвало всплеск новых случаев Covid-19, что привело к увеличению поставок медицинских изделий на 20% по сравнению с 2020 годом и двузначному увеличению по сравнению с числом в 2019 году.
Международный аэропорт Шереметьево занимает первое место в Европе по количеству обслуживаемых китайских авиакомпаний. Рейсы авиакомпаний Sichuan Airlines, Xiangpeng Airlines, Air China, China Southern Airlines, Tianjin Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines и China Eastern Airlines взлетают и приземляются в международном аэропорту Шереметьево. В 2017 году Международный аэропорт Шереметьево стал первым российским аэропортом, получившим сертификат China friendly.
Мясо на прилавках Гонконга - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 13:02Россия-Китай: Главное
Россия за 11 месяцев увеличила экспорт мяса и субпродуктов в Китай на 5,4%
Опубликовано: Алёна Пава
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинAir ChinaChina Eastern AirlinesChina Southern AirlinesКитайРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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