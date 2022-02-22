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В России создали рабочую группу по мониторингу соблюдения прав беженцев
В России создали рабочую группу по мониторингу соблюдения прав беженцев - РИА Новости, 22.02.2022
В России создали рабочую группу по мониторингу соблюдения прав беженцев
Рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию, создана в Аппарате уполномоченного по правам человека, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T20:44
2022-02-22T20:46
в мире
эвакуация жителей днр и лнр в россию
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию, создана в Аппарате уполномоченного по правам человека, сообщили в пресс-службе.Рабочая группа будет рассматривать обращения граждан ДНР и ЛНР, взаимодействовать с органами власти и региональными омбудсменами."Задачами рабочей группы станут рассмотрение обращений граждан ДНР и ЛНР в течение суток с момента поступления, взаимодействие с органами власти, уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР, региональными омбудсменами, а также сбор информации о количестве и тематике обращений, поступивших к Уполномоченному от граждан ДНР и ЛНР, прибывших на территорию РФ", - сообщила пресс-служба.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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Ольга Филиппова
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в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, ситуация в днр и лнр
20:44 22.02.2022 (обновлено: 20:46 22.02.2022)
 
В России создали рабочую группу по мониторингу соблюдения прав беженцев

В России создали рабочую группу по мониторингу соблюдения прав беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию, создана в Аппарате уполномоченного по правам человека, сообщили в пресс-службе.
"Для обеспечения гарантий прав граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию РФ, в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации создана рабочая группа по мониторингу соблюдения их прав", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рабочая группа будет рассматривать обращения граждан ДНР и ЛНР, взаимодействовать с органами власти и региональными омбудсменами.
"Задачами рабочей группы станут рассмотрение обращений граждан ДНР и ЛНР в течение суток с момента поступления, взаимодействие с органами власти, уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР, региональными омбудсменами, а также сбор информации о количестве и тематике обращений, поступивших к Уполномоченному от граждан ДНР и ЛНР, прибывших на территорию РФ", - сообщила пресс-служба.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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